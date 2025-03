Sport.quotidiano.net - Il Como ci prova ma la Roma ha un Dybala super

Ilperde aper 2 a 1, dopo aver dominato la partita fino all'espulsione di Kempf. I giallorosssi esplodono nel secondo tempo, grazie a un, ilper fermarlo ha commesso cinque ammonizioni su di lui, i gol di Salemaekers e Dovbyk, sono invece il marchio, della vittoriana. Guindos in panchina, al posto di Fabregas, la formazione è la stessa vittoriosa, contro il Napoli. Dopo trenta secondi Pellegrini è già solo davanti a Butez che esce a croce, spaventando ilno che mette fuori. Il primo tiro in porta però è del, al 9' gran cross da destra di Da Cunha, Kempf, svetta più in alto di tutti di testa, ma la palla è alta. L'incalzante pressione del, sulla difesa giallorossa, non permette aini di esprimere gioco. Dopo uno scontro frae Goldaniga in area, l'Olimpico chiede il rigore, ma Piccinini dice di no e non consulta il Var.