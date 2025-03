Panorama.it - Il Canada si avvicina all'Europa, dopo l'elezione di Trump

Un Paese enorme, ricco di minerali e scarsamente popolato come ilsarebbe perfetto per unirsi a un’piccola, con limitate risorse naturali e sovrappopolata. L’eventualità l’ha prospettata per primo il settimanale The Economist. Il «megafono» del liberalismo ha articolato il concetto sostenendo che i canadesi sono già europei «ad honorem»: per oltre il 50 per cento sono emigrati dal Vecchio continente, hanno un ordinamento parlamentare e leggi restrittive sulle armi, pagano tasse elevate perché credono in un mercato mitigato dal welfare, pensano che il riscaldamento globale sia un fenomeno concreto e si oppongono all’espansionismo di Vladimir Putin. Persino la Francia, da sempre contraria ad allargare l’Unione, darebbe il benvenuto a unbilingue e che contiene il Quebec francofono.