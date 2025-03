Ilgiorno.it - Il bullismo e la prigione della paura

Parsi I bulli e oggi, ancor più, i cyberbulli sono “cattivi”. Lo sono nel sensoparola latina “captivus” che vuol dire “prigioniero”. Sono persone “prigioniere” delle paure, delle rabbie, del senso di inferiorità, del vuoto, del malessere affettivo ed educativo che hanno dentro. Che li affligge e li perseguita al punto che, invece di chiedere consiglio ad adulti che, forse, dei loro problemi non si accorgono perché immersi nei propri, sono indotti ad emulare i peggiori esempi che hanno ricevuto in famiglia, nel sociale o che hanno assorbito da film, serie tv o dal web. Oppure intendono restituire ad altri, per non sentirsi più vittime, gli abusi, le violenze fisiche e psicologiche che loro stessi hanno subito, infliggendole a quelli che considerano più fragili, più esposti o, comunque, diversi da loro.