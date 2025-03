Quifinanza.it - Il bonus Mobili è valido anche per gli elettrodomestici? Quali si possono acquistare

Leggi su Quifinanza.it

È ufficiale la validità delper quest’anno, come confermato dalla Legge di Bilancio. L’agevolazione prevede una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto didi una vasta gamma di. Ma attenzione, il beneficio è legato alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia che deve essere iniziato almeno a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.La detrazione si applica su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Per meglio comprendere le regole, gliammessi per giovare del2025 e le modalità di pagamento per usufruire di questa opportunità, procediamo con un approfondimento dettagliato e di facile comprensione.A chi spetta il2025Ovviamente ci sono dei requisiti specifici per chi può ricevere questa agevolazione fiscale.