Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna ribalta tutto e batte il Cagliari 2-1

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gara dai due volti per gli emiliani: male in avvio, poi grande ripresa e doppietta di Orsolini.- Dopo la vittoria di giovedì nel recupero contro il Milan, ildi Italiano si ripete anche contro il, vincendo per 2-1 al Dall'Ara. L'uomo di giornata è senza dubbio Orsolini, aut