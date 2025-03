Unlimitednews.it - Il Bologna ribalta tutto e batte il Cagliari 2-1

(ITALPRESS) – Dopo la vittoria di giovedì nel recupero contro il Milan, ildi Italiano si ripete anche contro il, vincendo per 2-1 al Dall’Ara. L’uomo di giornata è senza dubbio Orsolini, autore di una doppietta all’inizio del secondo tempo con la quale hato l’iniziale vantaggio dei sardi, arrivato grazie a Piccoli. Questa vittoria per ilprofuma d’Europa. In attesa, infatti, del risultato di Milan-Lazio (in programma stasera alle 20.45), gli emiliani salgono al sesto posto in classifica.Nel primo tempo unsottotono fatica a imporre il proprio ritmo, creando poche occasioni da gol e lasciandosi sorprendere da un lampo del. Al 22?, infatti, Piccoli finalizza con un preciso colpo di testa una ripartenza fulminea degli ospiti, capitalizzando al meglio il perfetto assist di Augello.