Il Bbc ha un’arma in più | Giulianelli

BASEBALL Ettoreè il nuovo lanciatore del Bbc Grosseto. Il neo pitcher dei maremmani negli ultimi quattro anni ha lanciato negli Stati Uniti nelle minors dei S.Louis Cardinals, in particolare nel 2024 in singolo A. Nato a Rimini 22 anni, ha una palla veloce stabilmente sopra le 90 miglia e tra gli altri un lancio con un particolare effetto che è noto alle cronache come "lancio alieno". "Siamo entusiasti di accogliere Ettore nel nostro team – ha dichiarato Filippo Olivelli, direttore sportivo del Bbc Grosseto – Il suo arrivo rappresenta un valore aggiunto per la squadra e siamo certi che saprà dare un contributo significativo durante la stagione." Ancheha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Sono carico all’idea di far parte di questa squadra – ha detto – che mi ha accolto a braccia aperte e di poter affrontare i migliori battitori italiani".