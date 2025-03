Gamberorosso.it - Il bar di una volta a Milano che dovete conoscere

Visto da fuori sembrerebbe un classico bar, uno di quelli dove si entra giusto per bere un caffè. Ma soffermandosi un attimo si intuisce che l'entrata è d'obbligo. Il Bar Qudronno è stata, infatti, la prima paninoteca in città (ha aperto i battenti nel 1964), una vera istituzione che conserva intatto il suo fascino con l'inconfondibile atmosfera della “vecchia”.Il Bar QuadronnoL'insegna è un riferimento per nostalgici e non, conosciuto per gli ottimi panini fatti al momento, farcitissimi e scaldati alla piastra. Ma non è solo questione di panini, il Bar Quadronno è stata tra le primissime paninoteche in città a rimanere aperta fino a tardi, un'intuizione vincente del fondatore Faravelli che in tempi non sospetti propose il panino imbottito con ingredienti poco usuali all'epoca, tipo quello di “fake” prosciutto di scimmia, che altro non era che un più confortante prosciutto di camoscio.