Ilfattoquotidiano.it - “Il 5 maggio? Che tristezza”. Kallon rivive il crollo dell’Inter e svela: “È una delle miei tre grandi delusioni”. Ora allenerà la Sierra Leone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mohamednon ha dimenticato il 52002. “Che. Faccio fatica a parlarne”, confessa oggi, a 45 anni, mentre la sua traiettoria e quellasono ormai distanti. I nerazzurri si preparano a vivere una lotta a tre per lo scudetto, proprio come fu 23 anni fa, sperando ovviamente in un finale diverso.invece, come racconta in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, si appresta a diventare il commissario tecnico della sua. Dopo trent’anni passati tra Europa e Stati Uniti, ha accettato la chiamata del suo Paese: “Era arrivato il momento di restituire qualcosa”.è stato uno dei protagonisti del 5. Quel giorno, l’Inter perse lo scudetto all’ultima giornata contro la Lazio, in un pomeriggio passato alla storia per ildella squadra di Hector Cuper: “Io entrai al posto di Ronaldo pochi minuti dopo il gol del 4-2 di Simone Inzaghi.