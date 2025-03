Ilfattoquotidiano.it - Il 10% più ricco degli statunitense responsabile ormai del 50% dei consumi. “Rischioso per l’economia e la coesione sociale”

Negli Stati Uniti, e non solo, la distanza tra i ricchi e il resto della popolazione si allarga sempre di più. L’ultima evidenza di questa dinamica è stata fotografata da una ricerca di Moody’s Analytics che mostra come al 10%americani più ricchi (con redditi di oltre 250mila dollari l’anno) siariconducibile più della metà di tutta la spesa per i. Un livello mai osservato da decenni. Nel 1990 la quota di pertinenza di questa minoranza era al 39%, nel 2000 al 44% e dieci anni più tardi al 43%. Nel 2023 al 46%, poi, quest’anno, il balzo sopra la soglia del 50%, favorito anche dalla corsa delle azioni che, notoriamente, sono in mano il larghissima parte alla fascia più ricca della popolazione.I ricchi comprano sempre di più, e ciò sostienee Pil. Ma gli economisti sono preoccupati.