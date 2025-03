Anteprima24.it - Ieri in Campania: infermiere aggredito al ‘San Pio’. Tentata truffa del falso incidente nel casertano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 1 marzo 2025. Avellino – L’esito del Consiglio comunale disera, quando la maggioranza del sindaco Laura Nargi ha abbandonato l’Aula per non votare una proposta dell’opposizione per la costituzione di una Commissione speciale per la legalità, (LEGGI QUI) ha generato un turbinio di reazioni. (LEGGI QUI) Benevento – Aggressione nei confronti di une di un operatore socio-sanitario. E’ accaduto nella notte appena trascorsa al Pronto Soccorso dell’ospedalePio‘ di Benevento. (LEGGI QUI)Caserta – Ha chiamato al telefono una donna presentandosi come un amico del figlio. Quest’ultimo, ha riferito l’interlocutore, alla guida di un auto avrebbe investito una persona e per questo era stata poi arrestato.