Ilnapolista.it - I tre indizi per cui Napoli-Inter può rappresentare una svolta

Leggi su Ilnapolista.it

I treper cuipuòunaSe trefanno una prova, il risultato del Maradona ha legittimato l’aspirazione delalla conquista del quarto scudetto. Con ieri si è avuta la conferma del valore di una squadra che, nonostante i suoi “acciacchi”, ha dimostrato una netta superiorità nel confronto con l’avversario più temibile, ha saputo superare lo sconforto per un febbraio maledetto chiuso con una sconfitta bruciante e, terzo, con l’inserimento di Gilmour e Billing, ha certamente ampliato la rosa dei cosiddetti titolari.Ora, ildispone di sedici-diciassette giocatori degni della prima squadra, ha un percorso da compiere che, in teoria, appare più propizio rispetto ae Atalanta e può adottare due diversi moduli di gioco in funzione degli avversari o dello svolgersi di ogni partita.