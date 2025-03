Ilgiorno.it - I Solisti di Milano Classica e il duello tra Mozart e Salieri

Rivali e colleghi.alimentano leggende che vanno oltre la musica. Oggi allo Spazio 89, alle 17, idieseguiranno musiche dei due compositori. Il concerto per piano e orchestra rivela chenon si destreggiò mai bene alla tastiera, laddovefu uno dei maggiori virtuosi, il rivoluzionario K 271 e il semplice, essenziale Concerto in do maggiore di, non sono da paragonare. Luca Schieppati racconta l’impietosa vicenda. Maestro, nelmusicale chi ha vinto? "Dobbiamo evitare la logica del confronto, tanto più quando uno dei termini di paragone è un genio al pari di, di fronte alle cui creazioni quelle della maggioranza dei coevi soccombono. Si può parlare di maggiore o minore aderenza al gusto di un’epoca, la complessità, intensità espressiva, eloquenza comunicativa diapparivano ai contemporanei - propensi a cercare nell’arte dei suoni “più godimento che cultura” come scrive Kant - meno gradite della parsimoniosa musica di