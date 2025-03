Quotidiano.net - I quattro punti del piano Gb per l’Ucraina. Starmer: “Nasce la coalizione dei volenterosi”

Roma, 2 marzo 2025 - Al termine del vertice internazionale di Londra sull'Ucraina l'Europa, assieme alla Gran Bretagna, si è mostrata unita nel garantire a Kiev continuità nella lotta contro la Russia e nella ricerca di una pace giusta. Il premier britannico Keirin conferenza stampa ha sottolineato che ora “l'Europa deve fare il lavoro grosso”, illustrando 4 impegni da mantenere, ma aggiungendo anche che per la pace serve comunque il sostegno degli Stati Uniti.ha riaffermato l'impegno di Londra che, oltre al prestito da 2,2 miliardi di sterline annunciato ieri, darà ulteriori 1,6 miliardi di sterline (circa 2 miliardi di euro) per consentire alla difesa ucraina "di acquistare più di 5000 missili di difesa aerea". Il padrone di casa ha parlato di undi pace che sarà messo a punto con la Francia e in seguito sarà esposto a Trump.