Ilveggente.it - I pronostici di domenica 2 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di, in campoA, FA Cup,1: apre Monza-Torino, chiude Milan-LazioLadiA prende il via alle 12:30 con la prima partita tra il Monza ultimo in classifica e ormai spacciato e il Torino apparso in netta ripresa in questo girone di ritorno e per questo motivo favorito. Alle 15:00 partono invece con i favori del pronostico le due squadre che giocano in casa, Genoa e Bologna contro Empoli e Cagliari.IdiA, FA Cup,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Promettono gol e spettacolo le restanti due partite: alle 18:00 la rigenerata Roma di Ranieri attende all’Olimpico il Como, squadra che si è rinforzata nel corso del calciomercato invernale e che con i gol di Paz e Diao si sta allontanando sempre più dalla zona pericolo.