Metropolitanmagazine.it - I nuovo riflessi honey di Zoë Kravitz potrebbero essere la inspo della primavera

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nuova stagione,stile. Dopo un periodo complicato segnato dalla finesua relazione con Channing Tatum e dall’assenza di riconoscimenti per il suo debutto alla regia con Blink Twice, Zoëè pronta a voltare pagina. L’attrice ha sorpreso tutti durante la cena pre-Oscar organizzata da Saint Laurent e Vanity Fair a Los Angeles, sfoggiando un look inedito che segna un punto di svolta nel suo percorso personale e professionale.Illook di Zoëi capelli perfetti per la(con un tocco di colore)Famosa per il suo stile minimal e raffinato,ha abbandonato i classici abiti neri per un vestito color crema in seta con scollatura in pizzo e un elegante strascico a balze. Il tocco di sensualità era bilanciato da collant velati neri e décolleté slingback, per un mix perfetto tra sofisticato e audace.