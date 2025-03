Bergamonews.it - I Lions Bergamo si svegliano tardi: vince Bologna, terzo ko consecutivo

Terza uscita eko. La stagione deistenta a decollare e anche la sfida contro i Warriors, che sulla carta sembrava alla portata, si conclude con una sconfitta per 14-19, la terza casalinga al Don Bepo Vavassori.Diversi errori soprattutto dal lato difensivo hanno concesso agli ospiti, che arrivavano al match con zero vittorie proprio comedi caricarsi ulteriormente e portare a casa la partita: inutili i due touchdown giallorossi arrivati nell’ultimo quarto di gara, che potevano riportare la situazione quantomeno in parità, quando il punteggio era già di 19-0 in favore degli ospiti.La preoccupazione per iè ora per la penalità di targeting ai danni di Stewart, che sarà squalificato almeno per la prossima partita – tra tre settimane ad Ancona contro i Dolphins – anche se la società potrebbe valutare un ricorso.