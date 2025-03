Panorama.it - I giovani 5 anni dopo il covid

Leggi su Panorama.it

Cinquefa irrompeva nelle nostre vite il. Un virus che, per prima cosa, ci ha invecchiato più in fretta. E di cui stiamo ancora pagando le conseguenze, soprattutto i più. Accettando di cedere i diritti di cittadini in cambio di protezione.A cinquedalci rimane un solo desiderio: non vedere più le facce di quei giorni. Sì, le immagini di ospedali, di malati, di ambulanze e di carri funebri, le mascherine, le file, i vaccini. Ma anche le facce che ci guidarono e ci accompagnarono in quei giorni: i presidenti, a partire dal premier, i ministri, a partire dal ministro della Salute, i capataz della Sanità, i testimonial medici e mediatici del, le loro voci, le loro cantilene, le loro minacce, le loro promesse, le loro prescrizioni. Non vogliamo vederli più, anche se non pochi circolano ancora, soprattutto in tv, o perfino sui massimi troni.