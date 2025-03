Ilgiorno.it - I Garanti dei detenuti scendono in piazza: "Sofferenza estrema"

Anche Brescia partecipa alla mobilitazione nazionale deidelle persone private della libertà personale, indetta per domani. A due mesi dal discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, che aveva richiamato al rispetto della dignità e dei diritti di ogni persona anche in carcere, nulla è cambiato. A Brescia la mobilitazione è stata preceduta dalla rappresentazione teatrale “La terza branda“ al Nerio Fischione, frutto del lavoro di riflessione del gruppo “Diritti umani“ guidato da Giuseppina Turra. "La pièce ha fatto da spunto per riflettere su temi quali colpa, reato, vittima e collettività – spiega Luisa Ravagnani (nella foto), la Garante bresciana – cominciando a elaborare strategie di riparazione che non possono tuttavia essere facilmente perseguite nell’attuale condizione didel sistema penitenziario".