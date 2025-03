Laverita.info - I filo Kiev si spaccano: Iv scarica Calenda

Il leader di Azione oggi sfilerà per l’Ucraina insieme al Pd, ma non con gli ex alleati renziani, che lanciano un altro sit in. Scalfarotto: «Iniziativa giusta, ridicolo la faccia lui». Assenti anche i 5 stelle. Frizioni tra Forza Italia e Lega sulla sberla di Trump a Zelensky.