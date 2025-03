Quotidiano.net - I dazi di Trump affossano il Bitcoin: perdita del 18% a febbraio

di Donaldinche viceversa aveva messo le ali sull'elezione. L'elezione di Donaldaveva infatti messo le ali al, facendolo salire del 44% da novembre. Ma la luna di miele fra il presidente americano e la critpovaluta sembra ora finita: iminacciati dahanno fatto perdere alla criptovaluta il 18% nel solo mese di, il calo mensile maggiore dal giugno del 2022, e il 28% dal massimo di tuti i tempi toccato il 20 gennaio, i 109.241 dollari nel giorno dell'insediamento del presidente americano. Le prospettive andando avanti non sembrano delle migliori con gli investitori a caccia di beni rifugio di fronte alle incertezze geopolitiche ed economiche. Neanche l'annuncio del primo cripto summit alla Casa Bianca, in calendario il 7 marzo, sembra in grado al momento di rilanciare ile le valute digitali, che hanno perso 1.