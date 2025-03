Ilgiorno.it - I commercianti nella città spettrale : "Alle 19 c’è un ’atmosfera da coprifuoco"

Unasempre più, furti dilaganti, persone poco raccomandabili che si aggirano. Idi via Umberto I raccontano la situazione che si vive a due passi dal municipio. "È triste – dice Francesco Fanizza, titolare di un locale – la via principale dellaè diventata un luogo da cui i varedesi cercano di tenersi alla larga. Chi vi deve passare, magari i pendolari del treno, li vediamo passare a testa bassa. Tirano diritto senza fermarsi.19, poi, in questa zona c’è unda. Le attività commerciali ne risentono. Per me è leggermente diverso, avendo un locale serale. Gli altri, invece, stanno pagando pesanti conseguenze. Sono stato contattato da un artista che doveva venire nel mio locale e, dopo aver visto un servizio in televisione, alla fine ha preferito rinunciare".