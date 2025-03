Lanazione.it - I college in fibrillazione: "Scelta miope e pericolosa. Ci opporremo in ogni modo"

C’ènelle principali università statunitensi di Firenze. E gli studenti, insieme ai loro docenti, non fanno nulla per nascondere la loro apprensione rispetto alla notizia che il Consolato Generale Usa del capoluogo potrebbe, nei prossimi mesi, chiudere insieme ad altre sedi europee. La stragrande maggioranza dei presidi – contattati per capire quali danni possa creare unadel genere da parte dell’amministrazione Trump, decisa a tagliare tutti i rami secchi e gli sprechi – si trincera dietro un "". E aggiunge: "Per rilasciare una dichiarazione dobbiamo essere autorizzati dai nostri atenei di riferimento, in America". Ma qualcuno a denti stretti si lascia sfuggire che "perdere la sede diplomatica sarebbe una jattura". Per Fabrizio Ricciardelli – direttore della Kent State University e presidente dell’associazione che riunisce le università americane in Italia – l’addio del Consolato di largo Amerigo Vespucci avrebbe "implicazioni enormi se calcoliamo cheanno a Firenze arrivano 18mila studenti Usa, oltre ad altre migliaia di turisti.