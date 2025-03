Ilrestodelcarlino.it - I cinghiali in centro storico. Avvistati all’arco di Carola. C’è chi pensa a una maglia

Ci si scherza sopra. E si sorride anche a guardarli zampettare in pieno, mentre attraversano sulle strisce tra il Viale e il Comune. O quando trotterellano lungo i marciapiedi di via Martiri della Resistenza e Borgo Rodi. O quando si mettono da una parte quasi timidamente nella piazzola di sosta di un distributore al Piano. O ancora, quando grufolano tra le panchine di una piazza Cavour deserta, quasi preoccupati che qualcuno li osservi. Ma restano pur sempre. E seppur stiano diventando una delle più simpatiche attrazioni di questa città, sono pur sempre animali selvatici di una certa stazza, che a vederseli di fronte mentre si cammina per strada in macchina o in moto, non è che faccia tutto questo piacere. Dopo la nottata da star di giovedì scorso, i due ungulati sono rispuntati ieri con il buio in pieno