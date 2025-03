Ilgiorno.it - I cambiamenti di Michael Kiwanuka

Piccoli.ma decisivi. “Small changes”, l’album chepresenta domani sera in concerto all’Alcatraz, nasce dalle esperienze d’arte e di vita affrontate dal soulman inglese nell’ultimo quinquennio, dopo essersi ripreso dal successo di quel “” arrivato nel 2020 al Mercury Prize con un equilibrato mix di folk, indie rock e rhythm’n’blues, atmosfere floydiane ed echi delle sue radici ugandesi. Un cambio di vita che il musicista di Muswell Hill - dov’è nato nel 1987 da genitori sfuggiti negli anni ’70 al regime di Idi Amin Dada - ha avuto pure nella vita privata, grazie all’arrivo di due figli e al trasferimento dal Nord di Londra a Southampton. Leggende come Bill Withers e Marvin Gaye riferimenti obbligati delle sue canzoni, che in quest’ultima fatica discografica mutano un po’ pelle: se “” e il predecessore “Love & hate” erano di una ricchezza sonora vertiginosa, “Small changes” fa un passo indietro, optando per strumentazioni più semplici e un po’ meno “cool”.