I benefici del muschio marino l’alga rossa amica delle pelle e del corpo

Life&People.it Avere laben idratata, levigata e nutrita è il sogno di ogni donna. Fortunatamente, la natura ci viene incontro nella ricerca della bellezza e lo fa fornendoci numerose piante dagli effetti sorprendemente efficaci. Il, conosciuto anche comed’Irlanda o chondrus crispus, è un ingrediente che sta riscuotendo sempre più attenzione nel mondo della beauty e della salute. Questa alga, che cresce lungo le coste atlantiche dell’Europa e del Nord America, è da secoli un alimento e un rimedio tradizionale di cui oggi si parla come di un vero e proprio superfood per la. Ma quali sono esattamente iche può offrire alla nostra epidermide e, in generale, alla salute del?Un alleato preziosoIniziamo con la. La composizione di questa pianta è ricca di vitamine e minerali essenziali, che la rendono un alleato prezioso per la cura della nostra cute.