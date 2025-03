Quifinanza.it - I 5 vinili più costosi al mondo, uno vale oltre 2 milioni

?Il mercato dei dischi in vinile è complesso e in continua evoluzione. Tra opere nuove e rare, fino a pezzi unici o tanto antichi da essere in condizioni di non utilizzo. In questo panorama, alcuni esemplari hanno raggiunto quotazioni altissime proprio grazie alla loro rarità o al loro valore storico.Ma quali sono i 5piùal? Le valutazioni possono variare in base alle condizioni del disco, alla presenza di autografi e ad altri fattori specifici.più: la listaNella lista, non in ordine, ci sono i 5quasi tutti unici che hanno fatto la storia. Dai Beatles agli autori francesi meno noti al grande pubblico, la musica diventa un oggetto da collezione come delle schede telefoniche, ma capaci di raggiungere anche prezzi superiori a un diamante. Alcuni sono articoli rari per via del valore storico, altri perché gli autori stessi hanno distrutto ogni altra copia.