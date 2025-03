Oasport.it - Hockey pista: vittorie per Lodi e Trissino nella 21esima della Serie A1

Leggi su Oasport.it

In attesa del posticipo di mercoledì prossimo, tra Follonica e Bassano che coinciderà anche con l’anticipo del prossimo turno fra Novara e Sarzana, laA1 diha mandato in archivio tutto il restogiornatastagione regolare 2024-2025 del massimo Campionato Italiano.Negli incontri domenicali sono arrivate due: quella del, capace di imporsi con un netto 0-3 in casa del Montebello, e quella del, che ha sconfitto in rimonta 1-3 il Valdagno al PalaLido in trasferta. Di seguito i tabellini delle partite odierne, il programmagiornata e la classifica aggiornata.CAMPIONATO ITALIANOA1 – STAGIONE REGOLARE –A1 – 21A GIORNATA – SABATO 1° e DOMENICA 2 MARZO 2025 – ANTICIPO E POSTICIPO CAUSA COPPE EUROPEE – Programma e note tenicheDomenica 2 Marzo 2025 – ore 18:00 – Palasport Comunale di Montebello (VI)TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H.