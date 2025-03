Oasport.it - Hockey pista: Monza supera di misura Giovinazzo nel sabato di Serie A1. Bene Sandrigo e Viareggio

Leggi su Oasport.it

Tre incontri, tre vittorie neldedicato agli anticipi validi per la ventunesima giornata dellaA1 2024-2025 disu, massimo Campionato che si avvicina sempre di più alla fine della stagione regolare, programmata per il 12 aprile.Emozioni tra, terminata per 3-2 in favore dei brianzoli in un match deciso nel secondo tempo. I padroni di casa passano in vantaggio al 22:12 con Bielsa Bohemi, per poi firmare il raddoppio poco dopo con Galiberti (19:15). I pugliesi incassano il colpo, ma con ordine, rimettono in equilibrio l’incontro proprio agli sgoccioli della prima frazione, sfruttando le reti prima di Colamaria (00:53) e, successivamente, di Clavel Chiconi (00:04). La Team Service avrà poi il guizzo del goal vittoria nella ripresa, grazie al timbro ancora una volta di Galimberti, uomo partita che ha permesso ai compagni di squadra di salire a quota 27 punti in classifica, consolidando così il settimo posto.