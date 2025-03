Oasport.it - Hockey ghiaccio: le italiane sorridono nel sabato di Alps League. Merano vince la serie e vola ai play-off

Unpositivo per le squadreimpegnate neldel Campionato2024-2025 disu. Tutti i team nostrani hanno infatti ottenuto una vittoria, utilissima per le sorti dei due raggruppamenti. Nel Master Round Ritten si è imposta di misura su Jesenice,ndo per 2-1 un match deciso nell’ultimo periodo grazie ad una rete di Giacomuzzi su situazione di power-. Bene anche Cortina che, in esterna, ha regolato lo Zeller Eisbaren per 2-5, prendendo in largo anche in questo caso negli ultimi trenta minuti, dove sono arrivate due reti. Nei pre-off blitz di Vipiteno in casa del Celje per 0-1, successo con cui i trentini hanno pareggiato la, così come Gherdeina, abile a calare il poker contro il Bregenzerwald per 4-1. Passa il turno invecedopo il trionfo per 0-2 nella pista del KHL Sisak.