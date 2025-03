Inter-news.it - Highlights Serie A | Monza-Torino 0-2: prima gioia per un ex Inter

, partita delle 12.30 e valida per la ventisettesima giornata di campionato, è termina 0-2 a favore dei granata. Primo gol inA per l’exCesare Casadei. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata all’U-Power Stadium.TORO DI GIUSTEZZA – Lapartita della domenica si gioca alle 12.30 ed ècontro. I brianzoli, ultimi in classifica a 14 punti, hanno bisogno assolutamente della vittoria. Il Toro di Paolo Vanoli, invece, nelle ultime nove partite ha conquistato due vittorie, sei pareggi e una sconfitta. L’ultimo successo proprio una settimana fa in casa contro il Milan. Nei brianzoli, gioca il proprietàTomas Palacios, mentre tra le fila granata c’è l’exvera Cesare Casadei. Al 25?, lapalla-gol della partita con Casadei che si inserisce dentro, ma il suo colpo di testa è ben respinto da Turati.