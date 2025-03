Oasport.it - Haugan tallona Meillard nello slalom di Kranjska Gora. Vinatzer in posizione da rimonta

Loicha chiuso al comando la prima manche dellodi(Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla “Podkoren” lo svizzero ha concluso la sua prova con il tempo di 47.77 sfruttando soprattutto la prima parte della pista, distanziando di 5 centesimi il norvegese Timon, mentre al momento è terzo un altro svizzero (rosso-crociati dominanti in ogni specialità ormai) Tanguy Ney che si ferma a 21 centesimi dal connazionale.Quartaper un altro norvegese, Atle Lie McGrath con un distacco di 26 centesimi davanti al francese Clement Noel quinto a 40 pagando a caro prezzo la parte centrale. Sestaper l’austrico Manuel Feller a 62 centesimi dalla vetta, a pari merito con il norvegese Henrik Kristoffersen che non ha saputo mai trovare il giusto ritmo nella sua manche.