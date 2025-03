Thesocialpost.it - Harrison Ford salta gli Oscar, ha il fuoco di Sant’Antonio

Nessuna serata daper. Il celebre attore, noto per il suo ruolo nella saga di Indiana Jones, non potrà partecipare alla 97ª edizione degli Academy Awards, che si terrà domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. A causa di un problema di salute, l’attore, che ha compiuto 82 anni, ha dovuto annullare la sua presenza alla cerimonia.Il motivo dell’assenza: l’herpes zosterUn portavoce diha comunicato che all’attore è stato diagnosticato un herpes zoster, conosciuto anche comedi, un’infezione virale che provoca un’eruzione cutanea dolorosa e può essere accompagnata da forti dolori neuropatici. La malattia è causata dalla riattivazione del virus varicella-zoster e, sebbene non sempre gravi, può portare a complicazioni in alcuni casi.Il programma della serata senzaavrebbe dovuto far parte del gruppo di presentatori della serata, che quest’anno include anche Halle Berry, Penélope Cruz, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, Emma Stone, Samuel L.