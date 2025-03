Game-experience.it - Half-Life 3, sviluppo quasi completo ed annuncio “vicino”, secondo un noto insider

L’industria videoludica è nuovamente in fermento per un possibiledi3, uno dei giochi più attesi di sempre. Dopo anni di speculazioni e speranze deluse, sono state scovate delle nuove informazioni sul gioco nel codice di Dota 2, riaccendendo la discussione tra i fan. Addentrandoci nello specifico della questione, l’e youtuber Tyler McVicker ha scoperto riferimenti sospetti ad un progetto denominato “HLX”, ritenuto da molti il nome in codice del nuovo capitolo della serie. Tutta una serie di dettagli tecnici e miglioramenti al motore Source suggeriscono che lopotrebbe essere nelle sue fasi finali.L’analisi del codice ha rivelato la presenza di una stringa chiamata “AIbaseNPC.fgd”, che non sembra avere alcun collegamento con Dota 2 ma include anche dei riferimenti a elementi tipici di, come sangue alieno e macchinari avanzati.