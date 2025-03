Oasport.it - Gut-Behrami fa pretattica: “Ma quale lotta con Brignone? Lei è a un piano superiore”

Federicaha surclassato Lara Gut-nel giro di dieci giorni: con tre vittorie conquistate nell’arco di due fine settimana (quelle nei due giganti di Sestriere e quella nel superG odierno di Kvitfjell), ha allungato perentoriamente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra svetta con 251 punti di vantaggio nei confronti della svizzera, dunque tra le gare in Italia e quelle in Norvegia è riuscita ad ampliare di ben 181 lunghezze il proprio margine sull’avversaria diretta per la conquista della Sfera di Cristallo.La detentrice del trofeo non è riuscita a brillare nelle discese libere andate in scena venerdì e sabato, poi nel superG odierno si è dovuta accontentare del secondo posto a sei centesimi di distacco proprio da Federica