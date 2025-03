Ilrestodelcarlino.it - "Guido il furgone e faccio del bene"

Giorgio Ferraresi, 62 anni, è in pensione, ma ha scelto di continuare a svolgere la sua attività di autista in un’altra veste: "Durante una donazione, gli amici dell’Avis mi hanno chiesto di dare una mano come volontario. Non mi sono tirato indietro e, da ottobre 2023,ilAvis per accompagnare medici e infermieri nelle visite di prelievo del sangue ai donatori del comprensorio, in particolare a Santa Sofia, Forlimpopoli e Forlì. Questo servizio mi piace molto, e sono sempre disponibile ogni volta che ce n’è bisogno". Ferraresi, appassionato di bicicletta e camper, è donatore da ben 35 anni: "Il sangue è prezioso – sottolinea – e invito sempre tutti ad avvicinarsi all’associazione per fare un gesto di solidarietà".