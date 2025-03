Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Povere Creature!, Domenica 2 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,!, il capolavoro di Yorgos Lanthimos, vincitore di 4 premi Oscar e del Leone d’Oro a Venezia. Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalono il cast di questa sorprendente storia in cui uno scienziato riporta in vita una donna, dando il via a un viaggio di trasformazione tanto straordinario quanto imprevedibile. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, The Holdovers - Lezioni di vita, un dramedy intenso diretto da Alexander Payne, premiato con un Oscar e due Golden Globe. Durante le vacanze di Natale, un burbero professore, un giovane studente ribelle e una cuoca affranta si ritrovano costretti a convivere, dando vita a un legame inaspettato che cambierà per sempre le loro vite.