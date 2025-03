Juventusnews24.com - Guardalà sentenzia sulla Juventus: «Ora non ci sono più alibi. Immaginare che faccia un filotto è impensabile, ma c’è una nuova prospettiva all’orizzonte»

di RedazioneNews24, inviato di Sky, si è espresso così a proposito del momento dei bianconeri in vista della partita col VeronaIn collegamento a Sky Sport 24, l’inviato Giovanniha analizzato così il momento della.PAROLE – «Nonostante le eliminazioni da Supercoppa, Champions e Coppa Italia, c’èla possibilità di agganciare l’Atalanta al terzo posto. In una stagione così complicata c’è la possibilità di raggiungerla. La Juve ha vissuto di alti e bassi, quindicheunma non cipiù, giocherà una partita a settimana. È una rosa molto competitiva. Cialcuni giocatori che contro il Verona che verranno esclusi come Koopmeiners e Nico Gonzalez, è imprescindibile Thuram. Penso giocherà Kolo Muani e non Vlahovic, ma c’è questache non va sottovalutata».