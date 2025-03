Iltempo.it - Gualtieri sui social diventa agricoltore: dopo il caschetto, ecco la pala

Leggi su Iltempo.it

ilda cantiere, il fratino arancione e il metro per misurare i centimetri di asfalto sulla carreggiata, il sindaco di Roma Robertosuiinaugura un nuovo oggetto di scena: lada. L'occasione è quella di mostrare ai follower i 190 orti urbani riqualificati nel Parco agricolo di Casal del Marmo, grazie alla collaborazione con Città metropolitana, che saranno assegnati tramite bando a chi desidera coltivarli per produrre ortaggi. L'esordio del sindaco, nel video, è ironico quanto basta e gli si perdona anche un po' di incertezza nell'impugnatura dell'attrezzo agricolo: "Ogni tanto qualcuno nei commenti mi scrive: ma vai a zappare la terra!.ci qua", sorride. Purtroppo quella che utilizza non è una zappa ma una. Sarà per la prossima volta.