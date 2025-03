Ilrestodelcarlino.it - Gruppi, è già record. Da Roccaraso all’AI: si farà il pieno di risate

Parte con numeri daanche l’edizione 2025 del concorso per imascherati del Carnevale di Ascoli. Sono, infatti, 128 quelli che si sono iscritti con un ulteriore incremento rispetto allo scorso anno quando ne furono registrati 122. Ecco l’elenco completo dei, divisi per categoria, Categoria "A": Anen ce fatte’ i’. a Montepiselli deveme sali’.; Ssu cazze de portale c’e’ pertate a lu Carnevale; Palazzo Pilastri Saladini dal Fai ai condomini; Nen se para ssi ‘chiappa ‘alline; Se me tuocc.. sona; Antica trattoria stellata ugne piatte na terterata; La fendana je ‘ngabbiate, l’ascula’ s’e’ ‘ngazzate!; And the winner is.; Che ce fa’ co la capitale della cultura.se e’ co lu sport che faceme paura; Li Barbi nn’Ascule; E’ piu’ ca’ che crestia’; Amici di Castignano e l’intelligenza artificiale; Quanne piove e da lu sole se marita li cucciole; Kara-oche.