Sport.quotidiano.net - Grosso predica ancora calma: "Punti pesanti, ma pensiamo al Bari"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Lorenzo LonghiREGGIO EMILIANon vuole e non può dirlo, Fabio, ma tra il Sassuolo e la Serie A, ormai, è questione davvero di poco. Trenta sono ia disposizione di qui a fine campionato, e il vantaggio dei neroverdi è di 14 lunghezze sulla terza, ma l’allenatore stoppa ogni discorso: "Questa è una vittoria pesante, ma non ha senso pensare a qualcosa chenon c’è. Ora avremo un paio di giorni di riposo, poi ci buttiamo nel campionato per affrontare la partita con ile dare con essa ulteriore valore a quella di oggi, perché sarà una prova di maturità". Lo sarà senz’altro, intanto però ci sono aspetti chestesso vuole sottolineare, e sono tutti positivi: "Sinora non eravamo mai riusciti a vincere contro le squadre che stavano immediatamente dietro di noi in classifica e abbiamo sfatato questo aspetto, meritando un risultato che, per quanto visto nel primo tempo, ci stava anche stretto, poi siamo stati bravi alla fine, tenendo bene il campo sul loro ritorno quando hanno messo in campo diversi giocatori offensivi e abbiamo mantenutola porta inviolata.