Biccy.it - Grobes Geraet: il fidanzato di Tim Kruger che ne ha annunciato la morte

Leggi su Biccy.it

È statoil compagno di vita di Timche ieri, con un annuncio sui social, ne hala scomparsa. Come riporta il portale Str8Up, l’attore è morto in seguito a un incidente domestico (non è stato mai specificato cosa sia successo) giovedì 27 febbraio. L’uomo si è infatti preso due giorni prima di postare il tragico annuncio in cui, senza mai firmarsi, ha scritto: “Per me è stato un compagno dolce e premuroso per oltre 20 anni. Era anche il mio migliore amico. . Riposa in pace, amore mio. Non ci sarà mai nessun altro come te”.e Timstavano insieme da vent’anni e nel 2009 hanno fondato la Tim Tales, casa di produzione di film per adulti tutt’ora in attività. “Il sito lo abbiamo messo online solo pochi giorni fa“, ha dichiaratoin un’e-mail inviata al portale GayVn.