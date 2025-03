Spazionapoli.it - Green e Toté non bastano, un brutto Napoli Basket perde 70-74 contro il Pistoia in crisi

Dopo la sosta, iltorna in campo e affronta ilper la 20a giornata di LBA: tabellino e riassunto del match.Estraarriva ain grosse difficoltà, specialmente per la situazione societaria. Praticamente ad un passo dal baratro sportivo.Primo quartosfrutta tanto la potenza fisica sotto canestro di, rientrato da un infortunio che gli ha causato l’assenza in Nazionale. Dopo un piccolo break di vantaggio per gli azzurri,rimonta e torna punto a punto. Coach Valli a 3? ferma il gioco con un timeout e richiama i ragazzi per un atteggiamento superficiale in fase difensiva. Negativi i primi dieci minuti di Zubcic, che conferma un pessimo momento da quando è ritornato a. Il roster di coach Orkorn resta in partita grazie a Cooke e Saccaggi.