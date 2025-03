Superguidatv.it - Grande Fratello, trapela la data della finale: scoppia la coppia, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Si avvicina ladie, nell’attesa generale per la fatidica puntata di fine reality,spiazzano i fan mostrandosi ora più che mai lontani, complice l’avvicinamento del modello a Chiara Cainelli.– sale l’attesa generale, primaLadel, tanto attesa da parte dei telespettatori, é prevista con la messa in onda sulle reti TV e streaming Mediaset per la prima serata di lunedì 31 marzo. La puntatadel gioco di Canale 5 precederà quella di inizio per il nuovo reality sulle reti di casa Mediaset, The Couple, format condotto da Ilary Blasi. Sui profili ufficiali via social del GF, intanto, é stata lanciata la comunicazione che spiega il motivo per cui, in vistadiretta, la produzione ha concesso ad alcuni tra i gieffini concorrenti di poter uscire fuori dal contesto del gioco.