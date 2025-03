361magazine.com - Grande Fratello, il gesto di Amanda per Javier: cosa ha lasciato in Casa

Lecciso ha scritto una lettera perMartinez prima di uscire dalla: la reazione del pallavolistaLecciso nella scorsa puntata è stata eliminata dal gioco. La sua avventura all’interno dellapiù spiata d’Italia è durata cinque mesi, ma la sua esperienza si è conclusa ad un passo dal gran finale.ed Helena per la prima volta da quando è uscitahanno letto la lettera che la gieffina ha scritto per il pallavolista prima di abbandonare il gioco.Lecciso ha scritto direttamente aMartinez col quale ha stretto un ottimo rapporto d’amicizia che sicuramente proseguirà anche fuori dal gioco.Leggi anche, Shaila e Lorenzo tornano vicini: nuove confessioni in intimitàEccoè emerso nella lettera di“Devo ringraziarti perché sei sempre stato lì a consolarmi, a supportarmi e a proteggermi dalle mie stesse debolezze” scrivenella lettera.