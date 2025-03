361magazine.com - Grande Fratello, cosa accadrà nella prossima puntata: l’indiscrezione

Leggi su 361magazine.com

, lunedì sera verrà svelato un segreto in diretta? Emerge una nuova indiscrezione a 24 ore dalla, domani sera su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con il reality show. Nel corso dellasi scoprirà chi dovrà abbandonare la Casa e molto probabilmente potrebbe esserci anche l’elezione del nuovo finalista. Solo per il momento Lorenzo e Jessica hanno conquistato un posto tra i finalisti di questa nuova edizione.Leggi anche, il gesto di Amanda per Javier:ha lasciato in Casa?Stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip, Biagio D’Anelli ha lanciato un’indiscrezione che riguarda la. Alci sarà un colpo di scena? D’Anelli dichiara:“Un colpo di scena al