Sport.quotidiano.net - Granata, è la vittoria scaccia ansie?. C’è molto di più della corsa-salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

PONTEDERA 2 GUBBIO 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (40’ st Maggini), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (45’ st Pietra), Sala (45’ st Espeche); Italeng. A disp: Vivoli, Vanzini, Pretato, Migliardi, Van Ransbeeck, Gaddini, Lipari, Sarpa. All. Menichini. GUBBIO (4-1-4-1): Venturi; Tozzuolo (18’ st Maisto), Signorini (29’ st Tentardini), Rocchi, D’Avino; Rosaia (41’ st Rovaglia); Spina, Faggi (29’ st Proietti), Iaccarino, Corsinelli; Tommasini. A disp: Bolletta, Di Massimo, Stramaccioni. All. Fontana. Arbitro: Gangi di Enna. Marcatori: 16’ pt Vitali, 20’ pt Italeng; 48’ st Spina- Note: spettatori 515; ammoniti Iaccarino, Scaccabarozzi, Signorini; angoli 2-7. Pontedera - Potrebbe essere il successo che mette fine allee che incanala le 9 partite ancora da giocare in un’ottica diversa dalla semplice