Gran Premio del Monte Serra, di corsa per ricordare i ragazzi del Vega 10

Calci (Pisa), 1 marzo 2025 – Si rinnova l’appuntamento con ildeldel10, giunto alla sua 19ª edizione. La gara in salita, lunga 9,266 km, rappresenta un sentito tributo ai 44del C-130 ‘10’, vittime di una delle più tragiche sciagure aeree della storia italiana. Era il 3 marzo 1977 quando il10, un Hercules dell’Aeronautica Militare, si schiantò sul. A bordo si trovavano 38 allievi dell’Accademia Navale di Livorno, un ufficiale accompagnatore e cinque membri dell’equipaggio. Un monumento per non dimenticare Nel luogo della tragedia sorge il monumento ai caduti del10, simbolo di memoria e sacrificio. Un monito per le generazioni presenti e future, affinché non si smarrisca il senso di quegli ideali per i quali quei giovani hanno dato la vita.