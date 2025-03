Sport.quotidiano.net - Gp Thailandia 2025, le pagelle. Re Marc si prende tutto. Per Pecco gara di contenimento

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 2 marzo– Stesso podio e stesse posizioni della Sprint.Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince il Gran Premio della, disputato sul circuito di Chang. Secondo posto per Alex Marquez (Ducati Gresini): per la prima volta nella storia in top class due fratelli occupano le prime due posizioni di un gran premio. Terzo, invece, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Ecco ledi questo primo appuntamento del motomondialeMarquez 10. Tre capolavori uno via l’altro. Dalle qualifiche alla, Resi. Il suo Gp? Un condensato di strategia, grinta, cattiveria e bravura. Si mette anche a fare il tattico, rallentando, perdendo la posizione sul fratello per poi andarsela a rire al momento giusto. La vittoria inè già un’opzione sul Mondiale