Notizie.com - “Google, trovami questo prodotto usato”: quali sono le ricerche più cliccate? Ecco tutti i prodotti (alcuni molto insoliti)

Il web ha aperto le frontiere al mercato dell’con la possibilità di fare affari in tutta Italia. cosa cerca la gente?gli articoli più trattati., cosa cerca la gente sul web?gli articoli più trattati,(Notizie.com)Nella lista di quello che gli italiani cercano c’è anche qualcosa di insolito. Subito.it, una delle piattaforme di annuncipiù famosi nel nostro paese, ha condotto delle indagini per cercare di capire cosa vanno a cercare gli italiani che acquistanocirca 3 miliardi lesulla piattaforma nel 2024 e in testa troviamo Vespa, Fiat Panda ma anche device tech e oggetti di design.La seconda mano diventa una scelta che è conveniente per diversi motivi. I più importantisicuramente il risparmio e il guadagno. Da un lato c’è chi vuole acquistare e spendere meno, dall’altro qualcuno che non utilizza più un dato oggetto e vuole venderlo ricavando qualcosa.